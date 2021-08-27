В Кремле прокомментировали обращение представителей СМИ про иноагентов

Власти не согласны с риторикой обращения к властям представителей СМИ про иноагентов. Речи «о преследовании» средств массовой информации не идет, во всех случаях применялся закон об иноагентах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Там содержатся требования, мы тоже считаем, что это такая не совсем верная риторика, заявил представитель Кремля, отметив, что обращение достаточно эмоциональное. Однако, по его словам, оно заслуживает внимания, пишет «РИА Новости».

Ранее телеканал «Дождь»* на своем сайте опубликовал открытое обращение к властям страны с требованием отмены законов об иноагентах и прекращения давления на журналистов. Похожие обращение выпустили «Новая газета», Forbes, «Медуза»*, некоторые сетевые и региональные издания и профессиональные сообщества журналистов.

Напомним, 20 августа российский Минюст внес телеканал «Дождь»* и издание «Важные истории»* (организация Istories fonds, зарегистрированная в Латвии) в реестр СМИ, выполняющих функции иноагентов. В него также попали журналисты Степан Петров, Олеся Шмагун, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов и Дмитрий Великовский и главный редактор «Важных историй» Роман Анин.

При внесении телеканала «Дождь»* в реестр СМИ-иноагентов российское законодательство соблюдено в полной мере, никаких нарушений не обнаружено, заверил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.



*Организации, включенные в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.



Татьяна Демина