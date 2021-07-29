В Татарстане число вакцинированных от COVID-19 превысило 800 тысяч
В Татарстане прививку от коронавируса сделали уже 801 857 человек. Вторую дозу вакцины получили 578 905 татарстанцев.
За минувшие сутки вакцинацию от COVID-19 в республике прошли 9 430 человек. Об этом сообщили в Минздраве РТ.
Напомним, в Татарстане за последние сутки коронавирус подтвердился у 52 человек. Всего на сегодняшний день в республике зарегистрировано 23 823 случая COVID-19.
Самые свежие и актуальные новости о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире на утро 29 июля читайте в подборке «Реального времени»
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым