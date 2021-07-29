В Татарстане число вакцинированных от COVID-19 превысило 800 тысяч

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане прививку от коронавируса сделали уже 801 857 человек. Вторую дозу вакцины получили 578 905 татарстанцев.

За минувшие сутки вакцинацию от COVID-19 в республике прошли 9 430 человек. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

Напомним, в Татарстане за последние сутки коронавирус подтвердился у 52 человек. Всего на сегодняшний день в республике зарегистрировано 23 823 случая COVID-19.

Фото: Максим Платонов (архив)

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Татьяна Демина