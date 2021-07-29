До конца недели в Челны поступят 100 доз «КовиВака»

В Набережные Челны до конца недели поступят 100 доз вакцины «КовиВак». Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Препарат будет доступен для челнинцев, которые заранее записались в лист ожидания в медучреждениях. Также в ближайшее время ожидается поставка 500 доз «Спутника Лайт». Во вторник в Челны пришло 1,5 тыс. доз этого препарата. Эта вакцина однокомпонентная, предназначена для тех, кто переболел коронавирусом 6 месяцев назад.

Фото: nabchelny.ru

Сейчас жители автограда могут привиться «Спутником V», «Спутником Лайт», «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком».

В среднем в Набережных Челнах ежедневно прививается 1 тыс. —1,2 тыс. человек, из них до 160 человек — в ТЦ «Омега».

Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 100 477 челнинцев, второй — 72 848.

В понедельник в Татарстан поступило 13,5 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт». По данным на 29 июля, в республике прививку от коронавируса сделали уже 801 857 человек. Вторую дозу вакцины получили 578 905 татарстанцев.



Татьяна Леухина