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Роспотребнадзор продлил срок сдачи тестов на COVID-19 для прибывающих из-за рубежа россиян

20:23, 29.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роспотребнадзор продлил срок сдачи тестов на COVID-19 для прибывающих из-за рубежа россиян
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Результат теста на COVID-19 для непривитых и не болевших коронавирусом россиян по возвращению из-за рубежа нужно загрузить на портал «Госуслуги» в течение четырех дней со дня прибытия в страну. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача России, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале июля Роспотребнадзор объявил о новых правилах для россиян, въезжающих на территорию страны из-за рубежа. ПЦР-тестирование отменили для вакцинированных или переболевших коронавирусом россиян при въезде в страну. С 7 июля граждан, которые не делали прививку от коронавируса и не переболели инфекцией, по возвращении в Россию обязали соблюдать самоизоляцию до получения результатов теста на коронавирус.

ОбществоМедицина
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