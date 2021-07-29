Роспотребнадзор продлил срок сдачи тестов на COVID-19 для прибывающих из-за рубежа россиян

Результат теста на COVID-19 для непривитых и не болевших коронавирусом россиян по возвращению из-за рубежа нужно загрузить на портал «Госуслуги» в течение четырех дней со дня прибытия в страну. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача России, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале июля Роспотребнадзор объявил о новых правилах для россиян, въезжающих на территорию страны из-за рубежа. ПЦР-тестирование отменили для вакцинированных или переболевших коронавирусом россиян при въезде в страну. С 7 июля граждан, которые не делали прививку от коронавируса и не переболели инфекцией, по возвращении в Россию обязали соблюдать самоизоляцию до получения результатов теста на коронавирус.