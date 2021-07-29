Жителей Нижнекамска начнут прививать от коронавируса во дворах

Фото: Максим Платонов (архив)

В Нижнекамске запускается проект доступной вакцинации от коронавируса для маломобильных групп граждан «Наш двор — на прививку становись» — мобильные бригады медиков будут выезжать в городские дворы.

Первыми в своем дворе привиться от COVID-19 смогут жители домов №9, №11 и №13 по улице Сююмбике. Медики приедут в пятницу, 30 июля. Вакцинироваться можно с 16.00 до 19.00.

Каждую неделю медики будут выезжать в новое место. Планируется посетить дворы на улицах Мира, Табеева, Химиков, Гагарина и Шинников, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, вакцинацию от коронавируса во дворах домов в Татарстане начали проводить во второй половине июня. Первыми возможность пройти процедуру в таком формате получили жители дома №85 по улице Декабристов в Казани.

16 июля замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что в Татарстане и дальше планируют проводить вакцинацию от коронавируса во дворах. Таким образом прививку от COVID-19 делают чаще пожилые люди.

Татьяна Демина