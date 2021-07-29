Дуров считает, что блокировка фейков о COVID-19 неэффективна

Основатель Telegram Павел Дуров считает, что блокировка сообщений о COVID-19, считающихся ложными, — неэффективный способ борьбы с дезинформацией. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Еще год назад идею о том, что вирус возник в Уханьской лаборатории, отвергли как теорию заговора. Facebook, Twitter и другие социальные сети блокировали такие сообщения, хотя сейчас эта теория становится основным научным представлением о происхождении вируса, отметил Дуров.

Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин (архив)

«Telegram никогда не блокировал сообщения, в которых обсуждалась теория лабораторных утечек, потому что мы не думали, что наша роль — решать за наших пользователей, во что они должны верить», — говорится в посте.

Основатель Telegram призвал к работе правительства стран, чтобы как можно больше людей во всем мире получили доступ к критически важным знаниям, которые могут спасти жизни.

После трагедии в казанской гимназии Дуров отмечал, что не стоит искать виновных среди третьих лиц: среди создателей компьютерных игр и директоров школ. По его словам, полностью защититься от психически нездоровых людей невозможно, но это не должно служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь, писал предприниматель.

