Новости общества

11:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Жаворонков рассказал, что у переболевших COVID-19 снижается уровень интеллекта

10:09, 30.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Жаворонков рассказал, что у переболевших COVID-19 снижается уровень интеллекта
Фото: Максим Платонов (архив)

У переболевших коронавирусом снижается уровень интеллекта, это абсолютно доказано. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

— Те наши жители, которые до сих пор не вакцинированы, побаиваются эфемерных осложнений от вакцины, которые еще не подтверждены, а осложнения от коронавируса зафиксированы и задокументированы, и для многих они фатальны. Но почему-то мы не можем донести это до населения: осложнения от коронавируса значительно превышают осложнения от вакцинации, — рассказал он.

Наиболее частые осложнения COVID-19 дает на сердце и сосуды, добавил Жаворонков.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, значительное снижение уровня интеллекта у переболевших коронавирусом обнаружили ученые из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета. В эксперименте специалистов приняли участие 81 337 человек, из них 12 689 перенесли COVID-19 с разной степенью тяжести. Для них был создан тест с набором задач, цель которых — измерить аспекты когнитивных возможностей.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:50
    Да Вы на недавних телепроповедников вакцинирования посмотрите. Не нужно быть специалистом, чтобы понимать как воздействует на голову частая вакцинация.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с Эмилем Губайдуллиным, генеральным директором АНО «Центр развития профессиональных компетенций РТ»
Официальные партнеры
  • pic
  • pic