Жаворонков рассказал, что у переболевших COVID-19 снижается уровень интеллекта

Фото: Максим Платонов (архив)

У переболевших коронавирусом снижается уровень интеллекта, это абсолютно доказано. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

— Те наши жители, которые до сих пор не вакцинированы, побаиваются эфемерных осложнений от вакцины, которые еще не подтверждены, а осложнения от коронавируса зафиксированы и задокументированы, и для многих они фатальны. Но почему-то мы не можем донести это до населения: осложнения от коронавируса значительно превышают осложнения от вакцинации, — рассказал он.

Наиболее частые осложнения COVID-19 дает на сердце и сосуды, добавил Жаворонков.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, значительное снижение уровня интеллекта у переболевших коронавирусом обнаружили ученые из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета. В эксперименте специалистов приняли участие 81 337 человек, из них 12 689 перенесли COVID-19 с разной степенью тяжести. Для них был создан тест с набором задач, цель которых — измерить аспекты когнитивных возможностей.

