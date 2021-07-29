Татарстан вновь оказался в числе регионов с наименьшими темпами суточного прироста COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Темп суточного прироста новых случаев коронавируса в Татарстане составил 0,22%. Это один из наименьших показателей в России.

Тем прироста в 0,22% также зарегистрировали в Москве и Орловской области. В Кировской области он составил 0,24%, в Тамбовской — 0,25%, сообщает федеральный оперштаб.

В Татарстане за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 52 человек. Всего на сегодняшний день в республике зарегистрировано 23 823 случая COVID-19.

Фото: Максим Платонов (архив)

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Татьяна Демина