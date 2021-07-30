Японские ученые рассказали об устойчивости «лямбда»-штамма к иммунитету

«Лямбда»-штамм коронавируса обладает повышенной заразностью и устойчивостью к иммунитету. К такому выводу пришли японские ученые, результаты их исследования опубликованы на сайте bioRxiv.

У лямбда-штамма есть мутация, которая обеспечивает «уклонение» от нейтрализующих антител. Этот вариант коронавируса впервые выявили в Перу в прошлом году.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе научный центр Роспотребнадзора «Вектор» сообщил, что случаев заражения штаммами «лямбда» и «эпсилон» в России не обнаружили. ВОЗ отнесла эти варианты к категории «вызывающих интерес».



В мае генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов предупредил россиян о циркуляции на территории страны «десятков тысяч разных штаммов коронавируса». А вчера руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова рассказала об особенностях «дельта»-штамма COVID-19.



Татьяна Леухина