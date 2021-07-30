В Казани открыли 4 новых пункта вакцинации от коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани открываются четыре дополнительных пункта вакцинации от коронавируса. С сегодняшнего дня в тестовом режиме они заработали в культурных центрах ДК им. Ленина, ДК «Залесный», КЦ «Сайдаш» и «Московский».

— Это нововведение. Будем работать по графику работы ДК и КЦ. Возможно, по результатам мы скорректируем время работы в этих центрах, — сообщил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Обстановка в Татарстане стабильная, сообщил он. За сутки провакцинированы 18 257 человек. Вакцина в настоящий момент в достаточном количестве — татарстанцам доступны все четыре российских препарата от COVID-19.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за последние сутки коронавирус подтвердился у 53 человек. Всего в республике зарегистрировано 23 876 случаев COVID-19.

