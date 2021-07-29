КНИТУ-КАИ объявил об обязательной вакцинации сотрудников вуза

КНИТУ-КАИ вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для всех работников. Приказ опубликован на сайте вуза.

Фото: wikimedia.org

Сотрудникам следует получить две дозы вакцины от инфекции до 25 августа. Также с 1 сентября возможно изменение пропускного режима для сотрудников КНИТУ-КАИ, предусматривающего необходимость предъявления при входе одного из

следующих документов (в том числе на электронном носителе — штрихкод в телефоне): результата теста анализа ПЦР на коронавирусную инфекцию, сделанного не более чем за 72 часа до посещения вуза; сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции; справки о медотводе о вакцинации; справки о перенесенном COVID-19.

На прошлой неделе обязательную вакцинацию для сотрудников и студентов ввели в КФУ. В начале июля привиться от COVID-19 обязали сотрудников и студентов Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ).



В Минобрнауки России заявляли, что российские вузы в условиях сложной эпидемиологической обстановки могут не допускать к работе не привитых от COVID-19 сотрудников.



Татьяна Леухина