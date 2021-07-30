ООН сообщила о росте количества убийств людей с альбинизмом из-за пандемии

Пандемия коронавируса привела к росту числа убийств людей с альбинизмом. Об этом заявил независимый эксперт ООН по защите прав лиц с альбинизмом Икпонвосы Эро.

Из-за кризиса, который вызвала пандемия COVID-19, некоторые люди стали обращаться к колдовству в надежде быстро разбогатеть.

Фото: wikipedia.org

— Несмотря на прогресс во многих областях, я была глубоко опечалена заметным увеличением числа зарегистрированных случаев убийств или нападений на людей с альбинизмом из-за ошибочного убеждения, что использование частей их тела в зельях может принести удачу и богатство, — сказала Эро, добавив, что большинство жертв — дети.

Лица, страдающие альбинизмом, сталкиваются с дискриминацией и стигматизацией по всему миру. Информация о случаях физических нападений на людей с альбинизмом, поступает в основном из стран Африки, пишет «РИА Новости».

В апреле эксперты НИУ «Высшая школа экономики» заявили, что мир в 2021 году не сможет выйти из кризиса, вызванного пандемией.

