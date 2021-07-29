В Петербурге зафиксировали несколько смертей полностью привитых от COVID-19

В Санкт-Петербурге зафиксировали несколько летальных случаев среди привившихся от коронавируса. Они зарегистрированы среди пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, пояснил председатель городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

— Есть случаи, когда пациенты завершили в том числе вакцинацию двумя компонентами и у них фиксируется летальный исход. Но это пациенты с тяжелой сопутствующей патологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими и прочими, — передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При отсутствии факторов риска после вакцинации риск заболеть и попасть в больницу снижается более чем в 20 раз. А риск наступления летального исхода от всех причин снижается на сравнимую величину, напомнил Лисовец.

Замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков ранее сообщал, что в республике не зафиксировано смертей после прививки от COVID-19. В вакцине нет никаких компонентов, которые могли бы привести к летальному исходу.