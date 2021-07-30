В Татарстане постановление Роспотребнадзора о вакцинации сотрудников от COVID-19 получили уже 240 организаций

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане постановление Управления Роспотребнадзора по РТ о вакцинации сотрудников от COVID-19 получили уже 240 организаций. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Миляуша Замалиева.



Она также добавила, что в республике возобновлять выдачу разрешений общепиту на работу после полуночи пока не планируется.

Напомним, по состоянию на 16 июля постановление Управления Роспотребнадзора по РТ о вакцинации сотрудников от COVID-19 получили 78 организаций. В документах прописано, что контактные лица подлежат вакцинации от коронавируса. Это означает, что если в организации уже есть случай COVID-19, все близкие контакты должны отправиться на самоизоляцию, а все остальные, которые работают в данной организации, подлежат вакцинации.

