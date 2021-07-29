В России заблокировали или удалили почти 1,2 тыс. сайтов о продаже фиктивных справок о вакцинации от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В России с начала 2021 года заблокировали или удалили 1 188 сайтов и интернет-страниц о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

В марте удалили один сайт, где предлагали купить справку о сделанной прививке, в апреле — пять, в мае — семь, в июне — 29. В этом месяце обнаружили и устранили рекордное количество — 1146, пишет «Интерфакс».

В начале июля жителей Татарстана предупредили об уголовной ответственности за покупку и использование сертификатов о вакцинации от коронавируса, если прививка в действительности не была сделана.



Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в июле в Казани задержали 21-летнюю сотрудницу одного из местных консультативно-диагностических центров. Она подозревается в изготовлении и продаже поддельных документов о вакцинации от COVID-19.

Татьяна Демина