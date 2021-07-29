В школы Нижнекамска на День знаний допустят только родителей первоклассников

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Нижнекамске 1 сентября в школы на праздничные линейки допустят только родителей первоклассников. Решение провести День знаний в ограниченном формате принял местный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и роста числа новых случаев заражения взрослых и подростков.



Родители учеников первых классов могут посетить праздничные мероприятия без прививки от коронавируса. Однако вакцинацию все же рекомендуется пройти, чтобы обезопасить детей, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.



Напомним, в середине июля в муниципалитете ограничили проведение всех массовых мероприятий в закрытых помещениях до стабилизации эпидобстановки. Неделю назад коллективный иммунитет в Нижнекамском районе оценили в 54%.



Мэр Нижнекамска Айдар Метшин поручил усилить контроль за соблюдением «ковидных» ограничений на объектах социального обслуживания населения, транспорта, торговли и услуг, а также в заведениях общепита.

Татьяна Демина