Новости общества

17:10 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В школы Нижнекамска на День знаний допустят только родителей первоклассников

15:43, 29.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В школы Нижнекамска на День знаний допустят только родителей первоклассников
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Нижнекамске 1 сентября в школы на праздничные линейки допустят только родителей первоклассников. Решение провести День знаний в ограниченном формате принял местный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и роста числа новых случаев заражения взрослых и подростков.

Родители учеников первых классов могут посетить праздничные мероприятия без прививки от коронавируса. Однако вакцинацию все же рекомендуется пройти, чтобы обезопасить детей, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.

Напомним, в середине июля в муниципалитете ограничили проведение всех массовых мероприятий в закрытых помещениях до стабилизации эпидобстановки. Неделю назад коллективный иммунитет в Нижнекамском районе оценили в 54%.

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин поручил усилить контроль за соблюдением «ковидных» ограничений на объектах социального обслуживания населения, транспорта, торговли и услуг, а также в заведениях общепита.

Татьяна Демина
ОбществоОбразованиеВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также