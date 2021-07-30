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В Татарстане из-за коронавируса не будут ужесточать требования по проведению Дня знаний в школах

09:53, 30.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Татарстане из-за коронавируса не будут ужесточать требования по проведению Дня знаний в школах
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Требования Роспотребнадзора по проведению 1 сентября в школах аналогичны прошлому году: праздники проводятся по классам или параллелям, на воздухе, с использованием масок для родителей.

Между различными классами и школами нельзя делать совместные мероприятия, сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Татарстану Миляуша Замалиева. На входах в школу, как и в прошлом учебном году, «утренний фильтр».

Напомним, в Нижнекамске 1 сентября в школы на праздничные линейки допустят только родителей первоклассников. Решение провести День знаний в ограниченном формате принял местный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и роста числа новых случаев заражения взрослых и подростков.

ОбществоОбразованиеМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:18
    Какие полномочия есть вообще у этого оперштаба? Что он указывает всем что делать? Без него разберёмся.
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