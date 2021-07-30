В Татарстане из-за коронавируса не будут ужесточать требования по проведению Дня знаний в школах

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Требования Роспотребнадзора по проведению 1 сентября в школах аналогичны прошлому году: праздники проводятся по классам или параллелям, на воздухе, с использованием масок для родителей.

Между различными классами и школами нельзя делать совместные мероприятия, сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Татарстану Миляуша Замалиева. На входах в школу, как и в прошлом учебном году, «утренний фильтр».

Напомним, в Нижнекамске 1 сентября в школы на праздничные линейки допустят только родителей первоклассников. Решение провести День знаний в ограниченном формате принял местный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и роста числа новых случаев заражения взрослых и подростков.

