В Татарстане подтвердились четыре случая смерти от COVID-19

В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

От коронавируса умерли двое мужчин 1932 и 1954 годов рождения, две женщины 1937 и 1939 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.



В Татарстане за весь период подтвердились 611 случаев смерти от COVID-19.



В республике за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 52 человек. Всего на сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 23 823 случая COVID-19.

