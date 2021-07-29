Болгария изменила правила въезда для туристов из России

Болгария обновила условия въезда для туристов, в том числе россиян. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россияне, которые сделали прививку от коронавируса вакциной «Спутник V», смогут въезжать в Болгарию без предъявления ПЦР-теста. Изменения вступают в силу сегодня и будут действовать до 31 августа 2021 года.

«Правительство Болгарии обновило условия въезда в страну для международных путешественников. Россия по-прежнему отнесена к оранжевой группе стран, однако дополнительные меры санитарного контроля для граждан РФ с 29 июля 2021 года отменены», — говорится в сообщении.

Венгрия открыла беспрепятственный въезд в страну россиянам при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19. Об этом говорится в сообщении на сайте венгерского диппредставительства в Москве.

Алексей Нечаев