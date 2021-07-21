Заболеваемость коронавирусом растет в 67 регионах России

На сегодняшний день заболеваемость коронавирусом растет в 67 регионах России. Снижение темпов зарегистрировано в десяти субъектах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

В целом ситуация COVID-19 в России остается напряженной, заключила она. Снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается среди медицинских работников.

«Это лето стало для нас очередным испытанием и в борьбе с коронавирусной инфекцией», — обратил внимание на совещании глава государства. По его словам, ситуация непростая, население устало от пандемии.

По последним данным, число заболевших россиян за все время пандемии выросло до 6 030 240, выздоровевших — до 5 404 797. Всего в России от коронавируса умерли 150 705 человек.



Татьяна Демина