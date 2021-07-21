В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от коронавируса
В Татарстане подтверждено еще четыре случая смерти от коронавируса. Умерли женщины 1933, 1938, 1951 и 1976 годов рождения.
Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в Министерстве здравоохранения РТ.
Всего по состоянию на 21 июля в Татарстане зарегистрировано 587 случаев смерти от COVID-19.
По последним данным, за весь период пандемии в республике зафиксировали 23 413 случаев коронавируса. Выздоровели 20 859 пациентов.
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