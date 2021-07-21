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В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от коронавируса

19:50, 21.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от коронавируса

В Татарстане подтверждено еще четыре случая смерти от коронавируса. Умерли женщины 1933, 1938, 1951 и 1976 годов рождения.

Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в Министерстве здравоохранения РТ.

Всего по состоянию на 21 июля в Татарстане зарегистрировано 587 случаев смерти от COVID-19.

По последним данным, за весь период пандемии в республике зафиксировали 23 413 случаев коронавируса. Выздоровели 20 859 пациентов.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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