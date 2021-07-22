Китай отверг план второй фазы расследования происхождения COVID-19

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План второго этапа расследования происхождения коронавируса, который предложила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), содержит формулировки, которые не уважают науку. Китай не будет следовать этому плану, сообщил на пресс-конференции замглавы Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая Цзэн Исинь.

«Что касается предложения ВОЗ о проведении второй стадии исследования, то в нем содержатся формулировки, которые не уважают науку и здравый смысл. Мы не будем следовать такому плану», — цитирует его ТАСС.

Представитель ведомства отметил, что вторая фаза расследования должна основываться на выводах, сделанных после первой фазы.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что организация готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и ожидает прозрачности от властей КНР. Также он допустил версию происхождения коронавируса, в которой предполагается его утечка из лаборатории.

«Я сам был лаборантом, я иммунолог, который работал в лаборатории. В них случаются инциденты», — отметил он.

В июне сообщалось, что у SARS-CoV-2 есть генетический след, которого нет у естественного коронавируса. Об этом говорится в статье доктора Стивена Куэя и профессора физики Калифорнийского университета в Беркли Ричарда Мюллера, опубликованной в газете The Wall Street Journal.

Алексей Нечаев