В Татарстане задержали подозреваемого в сбыте поддельной справки об отсутствии COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Казани полицейские в рамках оперативно-розыскных мероприятий задержали 46-летнего жителя Зеленодольска, подозреваемого в сбыте поддельной справки об отсутствии COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Во время изучения телефона задержанного полицейские обнаружили электронные формы медицинских документов с признаками подделки. Всего злоумышленник реализовал гражданам порядка 90 поддельных справок. Он продавал справки за 1 тыс. рублей.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).

Недавно в Набережных Челнах задержали 38-летнюю женщину-курьера, подозреваемую в сбыте фиктивной справки о наличии высокого уровня антител к коронавирусу. Документ продали за 2 тыс. рублей.

Алексей Нечаев