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В Дагестане ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников транспорта

13:17, 21.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Дагестане ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников транспорта
Фото: Максим Платонов

В Республике Дагестан из-за неблагоприятной эпидемической обстановки введена обязательная вакцинация от COVID-19 для отдельных категорий граждан, работающих в сферах услуг, перевозок и ряде других отраслей. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача по региону Николая Павлова.

«Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям: работающим в организациях, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, образования, торговли, общественного питания, салонов красоты, транспорта общего пользования», — написано в документе.

Фото: Максим Платонов

Кроме того, пройти вакцинацию должны будут работники других сфер.

Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев также в июле подписал постановление об обязательной вакцинации отдельных групп граждан из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
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