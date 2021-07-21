В Набережных Челнах объяснили очереди на вакцинацию от коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

Управление здравоохранения исполкома Набережных Челнов объяснило образование очередей на вакцинацию от COVID-19 тем, что горожане приходят в поликлиники без предварительной записи. Сами челнинцы жалуются, что стоят в ожидании прививки по несколько часов.

Власти автограда заявили, что из-за большого количества желающих вакцинироваться, потоки граждан в медучреждениях разделяют. В частности, в городской поликлинике №6 прививку можно сделать в трех кабинетах, пишут «Челнинские известия».

Предварительно записаться на вакцинацию можно в регистратуре медучреждений, на порталах госуслуг РФ и РТ или по телефону горячей линии 122, напомнили челнинцам.



Жители Челнов не в первый раз жалуются на очереди на вакцинацию. «Для чего заранее записываться? Не соблюдается никакая дистанция», — возмутился автор анонимного поста в соцсети в начале июля. По его словам, людям приходится сидеть по 3 часа в двух очередях.



Татьяна Демина