Матч «Рубин» — «Спартак» в Казани пройдет в присутствии болельщиков

Матч 1-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу между «Рубином» и московским «Спартаком» пройдет в присутствии болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба.

Игру в Казани смогут посетить не более 30% от вместимости «Ак Барс Арены» с обязательным соблюдением всех антиковидных мер безопасности.

«Убедительная просьба приходить на игру заблаговременно — процедуры контроля на входе на стадион могут занять немного больше времени, чем обычно. На протяжении всего мероприятия необходимо носить маску. Во избежание очередей касса в день матча работать не будет», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, накануне появлялась информация, что Роспотребнадзор мог запретить допуск болельщиков на стартовый матч «Рубина» в РПЛ из-за ограничений по коронавирусу.