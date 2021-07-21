В Нижнекамском районе РТ коллективный иммунитет оценивается в 54%

В Нижнекамском районе РТ коллективный иммунитет достиг 54%. В это число входят переболевшие COVID-19 и, как следствие, имеющие антитела к нему, и те, кто сделал прививку.

По последним данным, в Нижнекамском районе зарегистрированы 804 случая заражения коронавирусом. В инфекционном госпитале лечатся 128 человек, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

Вакцинацию прошли уже 66 019 человек. Всего прививку в Нижнекамском районе должны сделать 211 тысяч жителей. Для этого работают прививочные пункты и мобильные бригады.

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин поручил усилить контроль за соблюдением «ковидных» ограничений на объектах социального обслуживания населения, транспорта, торговли и услуг, а также в заведениях общепита.

Напомним, на территории Нижнекамского района РТ ограничили проведение всех массовых мероприятий в закрытых помещениях до стабилизации эпидобстановки. На открытом воздухе их разрешено проводить, но при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора и по согласованию со штабом.



Татьяна Демина