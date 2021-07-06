Главное о коронавирусе на 6 июля: «Спутник Лайт» привезут в Казань, в Германии ослабляют ограничения

Фото: Максим Мишин / mos.ru

У казанцев коллективный иммунитет ожидают к 15 декабря

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 42 новых случая COVID-19. Всего на 6 июля в республике зарегистрировано 22 680 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 20 329 человек, в том числе 20 за минувшие сутки. Умерли за весь период 552 человека.

В Казань во второй половине июля ожидается поставка вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии города. В Минздраве Татарстана «Реальному времени» сообщили, что поступления вакцины ждут, но подробностей пока нет.

При нынешних темпах вакцинации коллективный иммунитет у казанцев сформируется только к 15 декабря 2021 года, заявил замруководителя управления здравоохранения Казани Рамиль Мухаматдинов. Перед городскими властями же поставлена задача привить не менее 60% взрослого населения, или 589 372 человека к 1 сентября.

В Татарстане от коронавируса провакцинировано 582 347 человек. Вторую прививку получили 405 116 человек, сообщили в региональном Минздраве.

Сотрудников и студентов Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) обязали привиться от коронавируса. Соответствующий приказ ректора выпущен на основании поступившего в вуз постановления управления Роспотребнадзора по Татарстану. Мера носит обязательный характер, передает «Интерфакс». Отчислить и уволить за отказ от вакцинации не могут, однако студентов могут перевести с очной формы обучения на дистанционную с последующей формулировкой в дипломе «Прошел обучение с применением дистанционных технологий».

Умер актер и режиссер Владимир Меньшов

За последние сутки в России выявили 23 378 новых случаев коронавируса, выздоровели 18 411 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 658 672 человек, а выздоровевших — до 5 101 852 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 737 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 139 316 человек.

Академик РАН Юрий Беленков заявил, что с заболеваниями сердца и сосудов можно прививаться от COVID-19. «Сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказанием для проведения прививки», — сказал он.

Новая вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», разработанная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», будет зарегистрирована под брендом Aurora-CoV. Это следует из совместного заявления Роспатента и разработчика.

Московский государственный университет принял решение с 5 июля не допускать на рабочие места сотрудников, которые не прошли вакцинацию от COVID-19, а также тех, кто не переболел им и не имеет противопоказаний к прививке.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице на площадке Гостиного двора открывается крупнейший прививочный пункт в России. Он может принимать до 6 тыс. человек в сутки.

Для лечения беременных пациенток с коронавирусом допускается применение препарата «Ковид-глобулин» по жизненным показаниям, сказано в рекомендациях Минздрава России. В целом лекарство не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и противопоказан беременным, так как применение на этой группе пациентов не изучалось в контролируемых клинических исследованиях.

Уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову госпитализировали с COVID-19. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Новых побочных эффектов после применения российской вакцины «Спутник V» не выявлено. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.



Стало известно о смерти кинорежиссера, актера, сценариста, продюсера, члена правления «Мосфильма» Владимира Меньшова. Он скончался от последствий коронавируса на 82-м году жизни.

В Коми объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для работников ряда сфер, сообщает Минздрав региона. Так, вакцинироваться от COVID-19 должны чиновники, работники транспорта, культуры, спорта, сферы услуг и медицинские работники. Всего к этим категориям в Коми относятся около 94 тысяч человек.

Власти России расширили перечень российских городов, из которых можно улететь в Турцию. Список увеличен по решению оперштаба по борьбе с распространением коронавируса. С 12 июля российские и турецкие авиакомпании смогут выполнять полеты из 45 международных аэропортов России, в том числе из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.



Данных о том, что вакцинация против COVID-19 влияет на репродуктивную функцию у мужчин и женщин, в настоящее время нет. При планировании беременности важно пройти вакцинацию, говорится в методических рекомендациях Минздрава по организации медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным при коронавирусе.

В Великобритании планируют снять все ограничения



В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразился 184 153 361 человек, 3 984 557 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



Лидируют по числу заболевших по-прежнему США — 33 723 157 человек. Далее идут Индия (30 619 932), Бразилия (18 792 511), Франция (5 849 011), Россия (5 568 104 ) и Турция (5 440 368).



По количеству смертей лидируют США (605 567), Бразилия (525 112), Индия (403 281).

На Кубе с 103 российских туристов сняли изоляцию после осмотра врачей. Еще 89 человек ждут результатов повторных ПЦР-тестов, сообщили в Ростуризме.

Российские туристы, изолированные на Кубе из-за положительных результатов ПЦР-тестирования на COVID-19, не смогут претендовать на компенсации от туроператоров. Об этом рассказала РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Власти Германии с 7 июля ослабят ограничения, введенные из-за COVID-19, для прибывающих из России и еще ряда стран. Об этом говорится на сайте института Роберта Коха, входящего в состав Минздрава ФРГ.



В мире заболеваемость коронавирусом за последние 2 недели «стабилизировалась на очень высоком уровне». Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

В Великобритании 19 июля планируется снять все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом на пресс-конференции объявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Австрия с 8 июля вносит Россию в красный список, относя ее к странам с распространением новых вариантов коронавируса и тем самым вновь ограничивая въезд для россиян, свидетельствует опубликованное в понедельник постановление австрийского минздрава.

Значительная партия активного вещества для производства в Сербии вакцины «Спутник V» прибыла из России. Министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович сообщил накануне, что речь идет о количестве субстанции (препарата), достаточном для производства свыше 250 тысяч доз первого компонента.

Алексей Нечаев