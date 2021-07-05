В Великобритании планируют снять все ограничения, введенные из-за COVID-19, 19 июля

В Великобритании 19 июля планируется снять все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом на пресс-конференции объявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Так, правительство перестанет требовать от жителей Англии носить маски и соблюдать меры социального дистанцирования. Англичанам будет разрешено собираться большими группами как в помещениях, так и на открытом воздухе. Правило быть в масках будет носить рекомендательный характер. Также в стране смогут возобновить работу ночные клубы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Джонсон рассказал, что к сентябрю все совершеннолетнее население страны будет полностью привито двумя дозами вакцин, передает ТАСС.

В Великобритании вчера зарегистрировали 23 818 новых случаев COVID-19. Всего в стране выявили 4,9 млн случаев коронавируса.

Ранее Bloomberg Vaccine Tracker подсчитали, что Объединенные Арабские Эмираты, где проживает 10 млн человек, стали самой вакцинированной от коронавируса страной в мире.

Татьяна Леухина