«Ковид-глобулин» допустили применять беременным по жизненным показаниям

Для лечения беременных пациенток с коронавирусом допускается применение препарата «Ковид-глобулин» по жизненным показаниям, сказано в рекомендациях Минздрава России.

Лекарство на основе плазмы крови людей, перенесших коронавирус, содержит в себе антитела. Препарат помогает «научить» иммунитет пациента адаптироваться к инфекции, самостоятельно вырабатывать антитела и бороться с заболеванием.

В целом «Ковид-глобулин» не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и противопоказан беременным, так как применение на этой группе пациентов не изучалось в контролируемых клинических исследованиях.

Тем не менее его могут назначить при лечении пациентки в стационарных условиях по жизненным показаниям по решению врачебной комиссии. Решение о применении лекарства фиксируется в меддокументах и заверяется подписью медработника и заведующего отделением, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Препарат «Ковид-глобулин» разработал холдинг «Нацимбио» Госкорпорации «Ростех», и предполагается, что лекарство будут давать больным, которые переносят ковид в средней или тяжелой форме.

Маргарита Головатенко