Академик РАН: сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказанием для вакцинации от COVID-19

Фото: Максим Платонов

Академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, вице-президент Российского кардиологического общества, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков заявил, что с заболеваниями сердца и сосудов можно прививаться от COVID-19. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказанием для проведения прививки», — сказал он

фото: Максим Платонов

Также академик отметил, что заболевания сердечно-сосудистые являются фактором риска тяжелого течения коронавируса, поэтому таким пациентам надо делать прививку.

В Казани по состоянию на 4 июля 187 тыс. человек прошли вакцинацию от COVID-19. Это 32% от тех, кому надо сделать прививку. Об этом заявил замруководителя Управления здравоохранения города Рамиль Мухаматдинов.

Алексей Нечаев