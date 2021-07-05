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Академик РАН: сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказанием для вакцинации от COVID-19

12:01, 05.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Академик РАН: сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказанием для вакцинации от COVID-19
Фото: Максим Платонов

Академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, вице-президент Российского кардиологического общества, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков заявил, что с заболеваниями сердца и сосудов можно прививаться от COVID-19. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказанием для проведения прививки», — сказал он

фото: Максим Платонов

Также академик отметил, что заболевания сердечно-сосудистые являются фактором риска тяжелого течения коронавируса, поэтому таким пациентам надо делать прививку.

В Казани по состоянию на 4 июля 187 тыс. человек прошли вакцинацию от COVID-19. Это 32% от тех, кому надо сделать прививку. Об этом заявил замруководителя Управления здравоохранения города Рамиль Мухаматдинов.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
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