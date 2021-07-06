Минздрав: данных о том, что вакцинация влияет на репродуктивную функцию, нет

Данных о том, что вакцинация против COVID-19 влияет на репродуктивную функцию у мужчин и женщин, в настоящее время нет. При планировании беременности важно пройти вакцинацию, говорится в методических рекомендациях Минздрава по организации медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным при коронавирусе.

«Подчеркнем, что нет данных о негативном влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин на сегодняшний день. Отечественные вакцины безопасны, в то время как сама коронавирусная инфекция может оказать негативное влияние на репродуктивную функцию», — приводит ТАСС сообщение Минздрава.

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Ведомство предупредило о риске преждевременных родов у непривитых женщин. «У невакцинированных беременных женщин, если они заболели COVID-19, частота преждевременных родов составляет 15—20%, по данным различных источников. Это выше, чем в популяции в целом (6%)», — говорится в памятке.

Целесообразной считается вакцинация в группе риска тяжелого течения COVID-19 с 22-й недели беременности. У вакцинированных женщин специалисты не отмечают большего числа преждевременных родов, самопроизвольных выкидышей, задержки роста плода и других акушерских и перинатальных осложнений.

На прошлой неделе замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков заявлял, что данные о влиянии вакцины от COVID-19 на репродуктивную функцию можно будет получить лишь через 10 лет. При этом он заметил, что такие исследования не проводят для вакцин против гриппа. Жаворонков задался вопросом, на каких основаниях тогда нужно изучать влияние вакцин от коронавируса на репродуктивную систему.