Германия ослабила COVID-ограничения для прибывающих из России

Власти Германии с 7 июля ослабят ограничения, введенные из-за COVID-19, для прибывающих из России и еще ряда стран. Об этом говорится на сайте института Роберта Коха, входящего в состав Минздрава ФРГ.

С 7 июля Россия попадет в список стран с высокой заболеваемостью. В тоже время для лиц из РФ, смягчат карантин: его можно будет закончить, предоставив справку о вакцинации, документы о перенесенном коронавирусе или отрицательный тест, сделанный на пятый день. Раньше россиянам нужно было находиться на самоизоляции в течение двух недель.

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Помимо России, ограничения ослабят для въезжающих из Великобритании, Португалии, Индии и Непала.

4 июля в стране выявили 411 новых случаев COVID-19. Всего в Германии зарегистрировали 3,74 млн случаев COVID-19.

Ранее на Кубе изолировали не менее 150 российских туристов из-за подозрения на коронавирус. Большая часть из них не имела симптомов заболевания, все прилетели с отрицательными ПЦР-тестами. По данным Ростуризма, власти страны отменили режим самоизоляции для 106 российских туристов, еще 86 человек ждут повторного ПЦР-тестирования. В АТОР заявили, что компенсации российские туристы, изолированные на Кубе, не получат.



Татьяна Леухина