Ростуризм: со 103 российских туристов на Кубе сняли изоляцию

Фото: Максим Платонов

На Кубе со 103 российских туристов сняли изоляцию после осмотра врачей. Еще 89 человек ждут результатов повторных ПЦР-тестов, сообщили в Ростуризме.

Отмечается, что глава ведомства Зарина Догузова обсудит ситуацию с министром туризма Кубы, сообщает ТАСС.

«Ростуризм находится на постоянной связи с туроператорами и страховыми компаниями, все вопросы оперативно решаются», — говорится в сообщении.

На Кубе изолировали не менее 150 российских туристов из-за подозрения на коронавирус. Большая часть из них не имела симптомов заболевания, все прилетели с отрицательными ПЦР-тестами.

Алексей Нечаев