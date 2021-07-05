«Интерфакс»: студентов и преподавателей КГАСУ обязали вакцинироваться от COVID-19

Сотрудников и студентов Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) обязали привиться от коронавируса. Соответствующий приказ ректора выпущен на основании поступившего в вуз постановления управления Роспотребнадзора по Татарстану, заявил проректор по организационно-правовым вопросам и воспитательной работе КГАСУ Давид Кордончик.

Согласно документу, вакцинацию студентов и сотрудников образовательного учреждения следует провести до 25 июля хотя бы первым компонентом препарата. Студентов и сотрудников вуза и раньше прививали от COVID-19, однако теперь вакцинация из рекомендательной меры перешла в разряд обязательных, передает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Никого отчислить и уволить за отказ от вакцинации не могут, однако студентов могут перевести с очной формы обучения на дистанционную с последующей формулировкой в дипломе «Прошел обучение с применением дистанционных технологий», отметил Кордончик.

Преподаватели, отказавшиеся сделать прививку от COVID-19, также будут работать на дистанте.

«Интерфакс», ссылаясь на постановление главного санитарного врача Татарстана Марины Патяшиной об организации вакцинации в вузе, сообщает, что отчитаться о проделанной работе руководству КГАСУ необходимо до 28 июля, за невыполнение требования предусмотрена ответственность вплоть до приостановки деятельности на срок до 90 суток. В КФУ и КНИТУ сообщили, что пока никакого подобного распоряжения не получали.

Сегодня Московской государственный университет объявил о том, что с 5 июля не допустит на рабочие места сотрудников, которые не прошли вакцинацию от COVID-19, а также тех, кто не переболел коронавирусом и не имеет противопоказаний к прививке.

Татьяна Леухина