В Казань в июле поступит вакцина от коронавируса «Спутник Лайт»

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казань во второй половине ожидается поставка вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщили сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии города.

Количество доз «Спутника Лайт», которые будут доступны казанцам уже в этом месяце, не уточняется.

Напомним, «Спутник Лайт» стал четвертой зарегистрированной в России вакциной от COVID-19. Ее разработали в Научном центре имени Гамалеи, там же, где и первый препарат — «Спутник V».

«Спутник Лайт» — однокомпонентный препарат, в отличие от трех других российских вакцин. Его планируется использовать для ревакцинации от коронавируса.