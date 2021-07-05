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В Казань в июле поступит вакцина от коронавируса «Спутник Лайт»

12:19, 05.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Казань в июле поступит вакцина от коронавируса «Спутник Лайт»
Фото: Максим Платонов (архив)

В Казань во второй половине ожидается поставка вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщили сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии города.

Количество доз «Спутника Лайт», которые будут доступны казанцам уже в этом месяце, не уточняется.

Напомним, «Спутник Лайт» стал четвертой зарегистрированной в России вакциной от COVID-19. Ее разработали в Научном центре имени Гамалеи, там же, где и первый препарат — «Спутник V».

«Спутник Лайт» — однокомпонентный препарат, в отличие от трех других российских вакцин. Его планируется использовать для ревакцинации от коронавируса.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:33
    А почему нельзя привиться остальными двумя ? Почему их нет в наличии? Пока предлагают везде только спутник v.
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