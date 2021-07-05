В Казань в июле поступит вакцина от коронавируса «Спутник Лайт»
В Казань во второй половине ожидается поставка вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщили сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии города.
Количество доз «Спутника Лайт», которые будут доступны казанцам уже в этом месяце, не уточняется.
Напомним, «Спутник Лайт» стал четвертой зарегистрированной в России вакциной от COVID-19. Ее разработали в Научном центре имени Гамалеи, там же, где и первый препарат — «Спутник V».
«Спутник Лайт» — однокомпонентный препарат, в отличие от трех других российских вакцин. Его планируется использовать для ревакцинации от коронавируса.ОбществоМедицина Татарстан
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