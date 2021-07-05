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В АТОР заявили, что застрявшие на Кубе туристы не смогут получить компенсации

22:18, 05.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В АТОР заявили, что застрявшие на Кубе туристы не смогут получить компенсации
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Российские туристы, изолированные на Кубе из-за положительных результатов ПЦР-тестирования на COVID-19, не смогут претендовать на компенсации от туроператоров. Об этом рассказала РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Власти Кубы отменили режим самоизоляции для 106 российских туристов, еще 86 человек ждут повторного ПЦР-тестирования, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, на Кубе изолировали не менее 150 российских туристов из-за подозрения на коронавирус. Большая часть из них не имела симптомов заболевания, все прилетели с отрицательными ПЦР-тестами.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
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