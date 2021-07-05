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В РФПИ заявили об отсутствии новых побочных эффектов после вакцинации «Спутником V»

20:17, 05.07.2021
В РФПИ заявили об отсутствии новых побочных эффектов после вакцинации «Спутником V»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Новых побочных эффектов после применения российской вакцины «Спутник V» не выявлено. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Производство этого препарат в России полностью покрывает нужды страны, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня в Москве стартовало клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12—17 лет.

На прошлой неделе российские вирусологи уточнили, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не влияет на геном человека, а содержащиеся в ней аденовирусы не могут размножаться в человеческом организме.

ОбществоВластьМедицина
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