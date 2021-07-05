В РФПИ заявили об отсутствии новых побочных эффектов после вакцинации «Спутником V»
Новых побочных эффектов после применения российской вакцины «Спутник V» не выявлено. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Производство этого препарат в России полностью покрывает нужды страны, передает ТАСС.
Сегодня в Москве стартовало клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12—17 лет.
На прошлой неделе российские вирусологи уточнили, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не влияет на геном человека, а содержащиеся в ней аденовирусы не могут размножаться в человеческом организме.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым