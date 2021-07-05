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В Коми ввели обязательную вакцинацию для работников некоторых сфер

12:40, 05.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Коми ввели обязательную вакцинацию для работников некоторых сфер
Фото: realnoevremya.ru

В Коми объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для работников ряда сфер, сообщает Минздрав региона.

Так, вакцинироваться от COVID-19 должны чиновники, работники транспорта, культуры, спорта и сферы услуг и медицинские работники. Всего к этим категориям в Коми относятся около 94 тысяч человек.

Фото: realnoevremya.ru

О намерении ввести обязательную вакцинацию в республике сообщили на прошлой неделе. Для этого власти рассчитывали создать необходимые условия и сформировать достаточный запас вакцины.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицинаВласть
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