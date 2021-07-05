В Коми ввели обязательную вакцинацию для работников некоторых сфер

В Коми объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для работников ряда сфер, сообщает Минздрав региона.



Так, вакцинироваться от COVID-19 должны чиновники, работники транспорта, культуры, спорта и сферы услуг и медицинские работники. Всего к этим категориям в Коми относятся около 94 тысяч человек.

Фото: realnoevremya.ru

О намерении ввести обязательную вакцинацию в республике сообщили на прошлой неделе. Для этого власти рассчитывали создать необходимые условия и сформировать достаточный запас вакцины.

Маргарита Головатенко