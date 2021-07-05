ВОЗ: заболеваемость COVID-19 в мире стабилизировалась

В мире заболеваемость коронавирусом за последние 2 недели «стабилизировалась на очень высоком уровне». Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За минувшую неделю в мире зарегистрировали около 2,6 млн случаев заражения COVID-19 и около 54 тыс. случаев с летальным исходом. Сейчас эпидемиологическая ситуация в мире «лучше, чем 2-3 месяца назад», заявил Райан.

Однако, если в некоторых странах и регионах наблюдается резкое снижение заболеваемости, то в других государствах она быстро растет. Это происходит в силу различных факторов, среди которых: появление новых штаммов коронавируса, смягчение пандемических ограничений в странах и расширение контактов между людьми, передает ТАСС.

Татьяна Леухина