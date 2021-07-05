Омбудсмена Татьяну Москалькову госпитализировали с COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову госпитализировали с COVID-19. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное, сообщает ТАСС со ссылкой на окружение омбудсмена.

Сейчас она находится под медицинским наблюдением. Работа в аппарате Москальковой ведется по плану.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце июня Москалькова высказывала мнение о том, что стимулирование вакцинации от коронавируса через ограничение в правах является «нечестной игрой». Но позже она заметила, что сейчас сформировалось понятие «ковидные права», а коллективные права преобладают над индивидуальными.



Татьяна Леухина