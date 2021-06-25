Одна из лабораторий объявила о приостановке тестирования на антитела

Сеть лабораторий «Инвитро» приостанавливает тестирование на количественные антитела к COVID-19 из-за дефицита реагентов. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мы действительно наблюдаем дефицит реагентов, поэтому с большим сожалением сообщаем, что ставим на паузу продажи теста на количественные антитела на 7-10 дней», — сказали в компании.

Чтобы возобновить тестирование в полном объеме, в лабораториях ожидают новой поставки реагентов. Также отмечается, что сеть перешла на круглосуточный режим работы связи с резким скачком спроса на ПЦР тесты.



Власти Москвы усилили меры по борьбе с распространением коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин. С 22 июня в городе на концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятиях, проводимых как в помещениях, так и на открытом воздухе, одновременно могут находиться не более 500 человек. С 28 июня посещать заведения общепита смогут только граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса либо переболевшие им за последние полгода, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, который действует в течение трех дней.

Алексей Нечаев