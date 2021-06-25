В России зарегистрирован первый случай заболевания штаммом COVID-19 «Дельта плюс»

Фото: Максим Платонов (архив)

В России зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Дельта плюс». Об этом «Фонтанке» сообщила заместитель директора НИИ гриппа им. Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко.

По ее словам, это пока единственный подтвержденный факт инфицирования штаммом «Дельта плюс». Даниленко отметила, что, скорее всего, это завозной случай.

Штамм «Дельта» (ранее известный как «индийский») обладает в два раза более высокой контагиозностью (свойство инфекционных болезней передаваться от больных организмов здоровым) по сравнению с изначальным коронавирусом SARS-CoV-2, сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан. Она напомнила, что штамм «Дельта» в настоящее время присутствует более чем в 85 странах. Учитывая скорость, с которой распространяется «Дельта», обгоняя другие штаммы, он может стать доминирующим штаммом в мире.

Фото: Максим Платонов (архив)

Новая вариация патогена отличается наличием мутации K417N в спайковом белке, которая может уменьшать активность антител у переболевших и вакцинированных.

Татьяна Демина