Новости экономики

02:52 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Омбудсмен предложил государству компенсировать зарплаты сотрудников компаний, пострадавших от COVID-19

01:26, 26.06.2021
Омбудсмен предложил государству компенсировать зарплаты сотрудников компаний, пострадавших от COVID-19
Фото: Максим Платонов

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил поддержать предприятия, которые подвергаются ограничениям из-за COVID-19.

«Самое важное не только для бизнеса, но и для населения решение — связывать поддержку с занятостью. То есть снимать с бизнеса хотя бы частично нагрузку по выплате заработных плат через разные механизмы», — цитирует его ТАСС.

Также Титов поддерживает обязательную вакцинацию от COVID-19 работников заведений общепита, которая началась в Москве. Об этом он заявил во время пресс-подхода в Казани после совещания.

Алексей Нечаев
ЭкономикаОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок