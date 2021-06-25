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В Германии введут ограничения на поездки в Россию

23:46, 25.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Германии введут ограничения на поездки в Россию
Фото: pixabay.com

Институт Роберта Коха сообщил, что в Германии с 29 июня вводятся ограничения на поездки в Россию и Португалию в связи с распространением новых вариантов COVID-19. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Российская Федерация теперь классифицируется как регион распространения вариантов коронавируса», — написано на сайте ведомства.

Это означает, что для въезжающих увеличивается срок карантина и сокращается транспортное сообщение со страной.

Недавно глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал о работе над восстановлением авиасообщения с Египтом.

Алексей Нечаев
Общество
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