В Германии введут ограничения на поездки в Россию

Институт Роберта Коха сообщил, что в Германии с 29 июня вводятся ограничения на поездки в Россию и Португалию в связи с распространением новых вариантов COVID-19. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Российская Федерация теперь классифицируется как регион распространения вариантов коронавируса», — написано на сайте ведомства.

Это означает, что для въезжающих увеличивается срок карантина и сокращается транспортное сообщение со страной.

Недавно глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал о работе над восстановлением авиасообщения с Египтом.





Алексей Нечаев