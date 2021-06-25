Визовые центры Франции в России перестали принимать заявки на продление виз из-за коронавируса

Визовые центры Франции в России решили больше не принимать заявки на продление шенгенских виз, срок действия которых истек во время пандемии, сообщает ТАСС. В Казани тоже есть визовые центры Франции.

«Посольство Франции сможет возобновить обработку такого вида виз, как только улучшение санитарных условий позволит классифицировать Россию в более благоприятную категорию», — заявили в дипведомстве.



Франция объявила о начале приема документов россиян с 1 июня для продления истекших из-за пандемии многократных пятилетних шенгенских виз. После власти Франции включили Россию, Сейшельские острова и Намибию в «красный список» стран из-за высокого распространения коронавируса.

Алексей Нечаев