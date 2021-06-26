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СМИ: Китай угрожал Украине прекратить поставки вакцины от коронавируса

07:59, 26.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
СМИ: Китай угрожал Украине прекратить поставки вакцины от коронавируса
Фото: pixabay.com

Украине от Китая поступали угрозы о прекращении поставок вакцины от коронавируса CoronaVac, сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

Украина оказалась под давлением Китая из-за подписи Киевом документа, призывающего к изучению ситуации с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.

Китай сообщил украинским контрагентам о вынужденной приостановке поставки CoronaVac в количестве 500 тысяч доз. После этого Украина отозвала подпись.

Фото: pxhere.com

Документ был подписан 22 июня на Совете по правам человека в Женеве. Его представила постпред Канады при ООН Лесли Нортон.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
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