СМИ: Китай угрожал Украине прекратить поставки вакцины от коронавируса
Украине от Китая поступали угрозы о прекращении поставок вакцины от коронавируса CoronaVac, сообщает RT со ссылкой на Associated Press.
Украина оказалась под давлением Китая из-за подписи Киевом документа, призывающего к изучению ситуации с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.
Китай сообщил украинским контрагентам о вынужденной приостановке поставки CoronaVac в количестве 500 тысяч доз. После этого Украина отозвала подпись.
Документ был подписан 22 июня на Совете по правам человека в Женеве. Его представила постпред Канады при ООН Лесли Нортон.
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