В России увеличилось количество заболевших коронавирусом в возрасте 26–40 лет

В России увеличилось количество заболевших в возрасте 26—40 лет. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Всего в стационарах лечатся 138 тысяч человек. Из общего количества госпитализированных сегодня 12% находятся в тяжелом состоянии.

Министр отметил, что в последнее время коронавирусом чаще болеют молодые люди.

«Если в первую и вторую волну мы констатировали преимущественно заболевание у лиц старше 40 лет и старше 60 лет — это были доминирующие группы, то сегодня заметно увеличилось количество заболевших в возрасте 26—40 лет. Это наиболее затронутая сегодня ковидом категория, и прирост среди этой категории произошел более чем на 26%», — доложил Мурашко.

Сегодня в России зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Дельта плюс». Штамм «Дельта» (ранее известный как «индийский») обладает в два раза более высокой контагиозностью (свойство инфекционных болезней передаваться от больных организмов здоровым) по сравнению с изначальным коронавирусом SARS-CoV-2, сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан. Она напомнила, что штамм «Дельта» в настоящее время присутствует более чем в 85 странах. Учитывая скорость, с которой распространяется «Дельта», обгоняя другие штаммы, он может стать доминирующим штаммом в мире.



Ольга Плешкова