Казанский цирк будет предоставлять скидку вакцинированным

Фото: Максим Платонов

Казанский цирк с завтрашнего дня начнет предоставлять скидку 10% всем, кто при покупке билета предъявит сертификат о прививке от COVID-19. Об этом заявила министр культуры РТ Ирада Аюпова на встрече с журналистами и блогерами, сообщает корреспондент «Реального времени».

Отмечается, что театры не будут требовать сертификат о прививке у зрителей до тех пор, пока не появится соответствующее распоряжение Роспотребнадзора. Также театры должны сами следить за соблюдением правил ношения масок.

фото: Максим Платонов

Недавно Министерство культуры России сократило заполняемость до 50% на мероприятиях в подведомственных учреждениях. Ограничение будет действовать до 29 июня. Одновременно в местах проведения концертных, развлекательных и зрелищных мероприятий могут находиться не более 1 000 человек. Мероприятия могут проводиться исключительно при наличии посадочных мест.



Алексей Нечаев