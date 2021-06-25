В Бразилии выявили новую мутацию коронавируса — лямбда-штамм

Фото: Максим Платонов (архив)

На юге Бразилии выявили новую мутацию коронавируса, так называемый лямбда-штамм SARS-CoV-2. Его распространение может обострить эпидемиологическую обстановку в стране, считают эксперты.

Бразильские медики расшифровали геном вируса, циркулирующего по стране, и выяснили, что он обладает восемью ключевыми мутациями, характерными для штамма SARS-CoV-2, обнаруженного в Перу летом 2020 года. Помимо этого они зафиксировали два десятка других изменений в его структуре, которые не характерны для большинства других разновидностей лямбда-штамма COVID-19.

До появления индийской мутации коронавируса на лямбда-штамм приходилось большинство новых случаев коронавируса в Перу и примерно треть заражений в Аргентине и Чили, пишет ТАСС.

Сегодня стало известно, что в России зарегистрирован первый случай заражения штаммом коронавируса «Дельта плюс», однако в Роспотребнадзоре заявили, что информацию еще необходимо проверить, так как «подобные заявления зачастую не подтверждаются после научной экспертизы».



Татьяна Демина